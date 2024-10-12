انطلاق الملتقى العلمي لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية الثلاثاء

ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 الملتقى العلمي للمعهد تحت عنوان: "النخيل زراعة اليوم، صناعة الغد".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي البحوث، وبرئاسة الدكتور محمود حـــــــزين القائم بأعمال عميد المعهد، وبحضور العديد من الشخصيات العامة.

يلقي الملتقى هذا العام الضوء على مستقبل إنتاج التمور في مصر بهدف إكثار وإنتاج التمور ومكافحة أمراض النخيل وآفاتها وكذلك مكافحة الأمراض المتعلقة بالتخزين والخطوات التصنيعية للثمار للتوافق مع المتطلبات العالمية حيث تعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم بإنتاج يصل الى 1.7 مليون طن تمثل 17.7 % من الإنتاج العالمي (نسبة انتاج الأصناف الرطبة 52% من هذه الكمية) وقد إهتمت مصر بزراعة 7 مليون نخلة من الأصناف النصف جافة في الخمس سنوات الأخيرة لزيادة قدرة مصر في تصدير التمور ذات الجودة العالية حيث تمثل إحتياجات السوق العالمي للتمور نسبة 33% من الأصناف نصف الجافة تشارك فيها مصر بنسبة 9% ممايتطلب المزيد من التوسع في زراعة الأصناف النصف جافة لتقابل الطلب العالمي.

يذكر ان مصر حالياً تشهد في الأونة الأخيرة زيادة معدلات إنتاجها من التمور نصف الجافة نظراً للتوسع في زراعة الأصناف النصف جافة حيث إرتفع معدل إنتاجها لأكثر من 350 الف طن سنويا من التمور ذات الجودة العالية ما أدي إلي زيادة سعر الطن في التصدير من 4000 إلي 8000 دولاراً.

ويجمع الملتقى الكوادر العلمية بالمستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة للتشجيع على إنتاج وتصدير التمور ذات الجودة العالية من الأصناف نصف الجافة بالشكل المطلوب عالمياً مما يساعد على دفع اقتصاد الدولة.