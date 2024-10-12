إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون

17 طلباً للحصول على الرخصة

علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تلقت 17 طلباً من شركات السمسرة فى الأوراق المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية.

انتهت الهيئة من دراسة 14 طلبا وإصدار الترخيص لشركات السمسرة وجارٍ استكمال دراسة الطلبات المقدمة للهيئة.

يأتى ذلك عقب تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية لأول سوق طوعى منظم ومراقب لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وذلك بعد انتهاء الهيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية فى مصر وأفريقيا.

وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، فى وقت سابق القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

نص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.