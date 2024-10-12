غداً بأوبرا الاسكندرية.. نداء شرارة والطوخي يقدمان حفلاً غنائياً ضمن مهرجان الموسيقي العربية

يحيي المطرب محمد الطوخي غداً "الاحد" حفلاً غنائياً بدار أوبرا الاسكندرية ، بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، التي بدأت أمس "الجمعة" وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويقدم الطوخي خلال الحفل فاصل غنائي يتضمن مجموعة من الاغاني الطربية ، منها "كل دا كان ليه"،"يا واحشني رد عليا"، "خايف اقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وإنتهيت"، "موعود" ، "في يوم وليلة" ، فيما تقدم نداء شرارة الفاصل الثاني من الحفل .

من ناحية اخرى يعود الطوخي للقاهرة فور انتهاء الحفل استعداداً لاحياء حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، والمقرر اقامته تحت عنوان ( ليلة طرب ) بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر الجاري .



يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة و نادية مصطفي و أحمد سعد .