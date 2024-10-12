الغربية تناقش الاستعدادات النهائية للتدريب على مجابهة الأزمات والكوارث

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع العميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ورئيس لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر138 والذي ينطلق غدا 13أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر.

وأكد المحافظ على أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والذي يعد من أهم التدريبات التي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة الظروف الطبيعية أو الإنسانية من خلال تدريب الفرق على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث بإستخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين بالمنظومة وتعزيز استعدادات كافة الجهات للتعامل مع الكوارث والأزمات لحماية المواطنين وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام وكذا تحسين قدرات الإدارة الفعالة للأزمات والحد من آثارها على المجتمع.

وأكد الجندي، إهتمام المحافظة بالتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناجمة عنها، في ظل تعاون مثمر وبناء بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث.

وقدم المستشار العسكري سيناريو الأزمة، وما سيتم تنفيذه خلال التدريب المشترك صقر 138 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الغربية مستعرضا الموقف الذى سيتم التدريب علية تجنبًا لوقوع خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمبانى والطرق، وذلك بهدف تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث بإمكانيات المحافظة، والتنسيق مع مختلف القطاعات والمهام المطلوب تنفيذها منهم، وكيفية التعامل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر قدر المستطاع داخل المحافظة، والتي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، مؤكدا ان الهدف من التدريب هو الاطمئنان على استعداد كافة القطاعات، وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة للتعامل المناسب والأسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة.