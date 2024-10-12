النائبة هالة أبو السعد: مصر تواجه الهجرة غير الشرعية بخطة وطنية شاملة

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تحمل أهمية خاصة وتعد نقطة بارزة في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة.

وأكدت أبو السعد، في بيان لها، إن إطلاق هذه الخطة تعكس الإرادة السياسية القوية لمصر في التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهو ما يعزز من صورة مصر كدولة تسعى بجدية نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتعبير عن رؤية شاملة للدولة المصرية حول التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها، ليس فقط من خلال الخطوات الأمنية المباشرة.

وأوضحت أن مصر كما أشار رئيس الوزراء، قطعت شوطًا طويلًا في هذا المضمار من خلال تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه اللجنة عملت على تطوير رؤية شاملة متكاملة تهدف إلى وضع حلول مستدامة لهذه الظاهرة.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أهمية كلمة الدكتور مصطفى مدبولي تتجلى في تأكيده على التزام مصر المستمر بتعزيز الأمن والاستقرار لشعبها، لافتة أن الهجرة غير الشرعية، رغم أنها ظاهرة عالمية، تتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لمواجهتها بشكل فعال .



