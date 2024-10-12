القومي للمرأة ينظم حفل تخرج فتيات نورة في أسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة حفل تخريج الدفعة الأولى من فتيات وميسرات برنامج نورة وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والتى تحظي برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية ، وفى ضوء المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، وذلك لعدد ٣٤٤ فتاة و ٢٦ ميسرة من قرى الزرابي وبني شقير وعرب القداديح بمحافظة أسيوط.

حضر الاحتفالية كلًا من النائبة سناء السعيد عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مروة الكدواني مقررة فرع المجلس بأسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط نيابة عن السيد المحافظ، و شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتاة، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة الهولندية والوكالة الكورية للتعاون والتنمية "كويكا".

وقد بدأ الحفل بإفتتاح معرض "نورة" والذي تم من خلاله عرض المنتجات الخاصة بالفتيات اللاتى انتجنها خلال الجلسات من اكسسوارات وحُلي يدوي ورسومات لشخصيات دليل نورة وبعض المشغولات اليدوية. كما تضمن الحفل ايضا مسرحية قام بأدائها فتيات من الخريجات تحت اشراف الميسرات وقد أظهرت رحلة نوره خلال الأربعين جلسة التي تضمنها الدليل التدريبي الخاص بالبرنامج.

واكدت النائبة سناء السعيد على أهمية برنامج نورة على أرض الواقع ومدى التغير الذي شهدته المحافظة من خلال تطور الفتيات على جميع المستويات الاجتماعية والدراسية. كما أشارت إلى اهمية تعميم البرنامج على مستوى الجمهورية لتعم الفائدة على جميع فتيات مصر فهن المستقبل المنتظر وأمهات الغد.

وقد أعربت الدكتورة مروة الكدواني مقررة فرع المجلس بأسيوط عن مدى سعادتها بتخريج الدفعة الأولى الفتيات والميسرات بالبرنامج وأشادت بالمجهود المبذول من فريق عمل البرنامج بمحافظة أسيوط، كما أكدت على ضرورة الاستثمار في الفتيات منذ الصغر وهنأت الأهالي على تفوق وتخرج بناتهن.

كما اشارت شيرين ماهر إلى الانجازات التي تمت خلال عامين من بداية البرنامج وحتى تلك اللحظة وقصص النجاح والتحديات التي واجهت البرنامج وكيفية التغلب عليها.

كما اعربت رشا أبو العزم مديرة برامج الشباب والنشء بصندوق الامم المتحدة للسكان عن أمنيتها في استمرار برنامج نورة وتعميمه في كافة القرى ومحافظات الجمهورية متوجهة بالشكر للمجلس القومي للمرأة لجهوده في تنفيذ هذا البرنامج.

كما أشار الدكتور مينا عماد إلى دعم القيادة السياسية لجميع فتيات مصر، مشيرا الى حقهن فى الرعاية الصحية والتعليم الجيد وتعزيز مهاراتهن، مؤكدا على تقديم كل الدعم لفتيات وميسرات برنامج نورة .