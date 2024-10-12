وزير الري يرأس اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية لوزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة إعطاء الأولوية للمبادرات القارية والعالمية المعنية بالمياه ، وتبنى نتائج فنية تمهد الطريق لمستقبل أفضل في مجال المياه والصرف الصحي لقارتنا الإفريقية.

واعرب وزير الري و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) عن ترحيبه بالحضور، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو (TAC) والمنعقد ضمن فعاليات الإسبوع، قبيل افتتاح "اسبوع القاهرة السابع للمياه" و "اسبوع المياه الافريقى التاسع" والمقرر انطلاقهما غدا الأحد الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ .

واشار إلى أن مشاركة الأشقاء الأفارقة فى اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الأفريقي التاسع، ستعزز المناقشات المشتركة وتدفع نحو الإلتزام بتعزيز الإدارة المستدامة للمياه فى أفريقيا والمساهمة في تحقيق رؤية المياه الأفريقية ٢٠٢٥ وما بعدها ، بالإضافة لأجندة ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" .

واكد على الدور الهام لفريق الاستشارات الفنية للأمكاو (TAC) في ضمان تكامل الإحتياجات والأولويات المحددة للدول الأعضاء ، والمشاركة بنشاط في جميع أنشطة الامكاو لتطوير السياسات والانتقال لمرحلة التنفيذ على الأرض ، مشيرا إلى أن خبرات وآراء أعضاء اللجنة ستسهم بشكل ملموس فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة خلق بيئة تعاونية تُسمع فيها وتحترم جميع الأصوات بما يدعم مجلس وزراء المياه الأفارقة ، مشيرا لأهمية تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة في عمل الامكاو لضمان تنفيذ كافة القرارات بشكل فعال ، خاصة مع العلاقة المتميزة التى تربط الأمكاو مع الشركاء الدوليين وجهات التمويل بفضل التزامها الدائم بمبادئ الشفافية ، هذه العلاقة التى مكنت القارة الإفريقية من جذب استثمارات كبيرة في برامجها ومشاريعها ، من ضرورة الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة للحفاظ على هذه المصداقية التى تتمتع بها القارة .

وأوضح ان تعزيز هياكل الحوكمة لدى الامكاو بما يشمل مراجعة وتحديث سياساتنا وإجراءاتنا، يضمن توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ، وتحسين الإدارة المالية للامكاو من خلال تنفيذ نظام رقابة مالي قوي وآلية تقارير شفافة لضمان الاستخدام الفعال والكفء لموارد الامكاو ، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء والمساهمين وإجراء تدقيقات مستقلة للتحقق من بياناتنا المالية ، وتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء وشركاء التنمية ، وبما يضمن بقاء الأمكاو كما كانت دائما ومنذ تأسيسها في عام ٢٠٠٢ كهيئة موثوقة وفعالة في المجتمع العالمي للمياه وقادرة على تقديم فوائد ملموسة لشعوب أفريقيا .