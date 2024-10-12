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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نيللي وخالد يوسف يشاهدان " فارس يكشف المستور " لمحمد صبحي

الفنانة نيللي والفنان
الفنانة نيللي والفنان محمد صبحي والخرج خالد يوسف

شاهد مسرحية الفنان الكبير محمد صبحي " فارس يكشف المستور"، الفنانة الجميلة نيللي والمخرج الكبير خالد يوسف مع الجمهور في ليلة من ليالي العرض ، وأشادا بالمسرحية وبفكرتها وبالفرجة المسرحية المتنوعة التي يقدمها الفنان محمد صبحي في العرض من كوميديا وغناء واستعراض.

المسرحية تحقق نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضها، ومستمرة في جذب الجماهير بما يقدمه النجم محمد صبحي من تنوع في عناصر الفرجة المسرحية بفكرة تهم وتلمس كل مصري وعربي، وبديكورات مبهرة وكوميديا راقية، وأغاني واستعراضات وممثلين يؤدون أدوارهم ببراعة .

مسرحية (فارس يكشف المستور) كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والبطولة للنجم محمد صبحي، بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين .

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