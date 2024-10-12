30 أكتوبر نهاية معرض الكتاب بقصر ثقافة قـــنا

تنتهى فعاليات معرض عصير الكتب بقصر ثقافة قـــنا فى الثلاثين من أكتوبر الجارى، ويتخذ المعرض من الدور الثانى بمبنى ديوان عام مديرية الثقافة بقــنا مقراً له.

ويستقبل جماهير قــنا يومياً من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساء بما فى ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتضم أجنحة المعرض كتب متنوعة للكبار والصغار ومختلف الأعمار لمؤلفين مصريين وعرب وأتراك وأجانب.

فى سياقٍ متصل؛ يتضمن المعرض كتب فى تفسير القرآن الكريم، والسيرة النبوية، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والتاريخ الإسلامى والإنسانى.

كما يتضمن كتب أدب الأطفال، والمسابقات الذهنية، والتحرر من العقد النفسية، وتكنولوجيا الذكاء الصناعى؛ وغيرها من الكتب فى مختلف المجالات العلمية، والأدبية، والعلوم الكونية، والروائع الفكرية.