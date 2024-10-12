الحاصل على برونزية رفع الأثقال: حلمي المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

قال السيد علي عطية، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، والحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم للناشئين بإسبانيا، إن بطولة العالم للناشئين بإسبانيا لرفع الأثقال كانت بطولة مهمة، مشيرًا إلى أن أسرته كانت الداعم الأول والأساسي له خلال مسيرته الرياضية لاسيما الدعم الكبير الذي لقاه من والده الكابتن علي عطية.

المنافسة الشرسة

وأضاف «علي عطية» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بطولة العالم للناشئين كانت تتمتع بالمنافسة الشرسة، موضحًا أن المنافس الأمريكي كان من أصعب المنافسين الذين شاركوا في البطولة، إذ أن أحدهم كان بطل العالم في رفع الأثقال، والمنافس الأخر كان بطلًا أولمبيًا.

بطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال

ولفت إلى أن الاستعداد لبطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال لم يكن سهلًا، متابعًا: «كنت بتمرن فترتين في اليوم، وخلال فترة الإعدادات كنت بتمرن ثلاث مرات في اليوم، ولكن مع احتدام المنافسة وشدتها قبل البطولة بثلاث أسابيع كانت فترة التدريب فترة واحدة في اليوم، لأنه لتحقيق أرقام عالية لابد من أن نأخذ وقتًا للراحة».