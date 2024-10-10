مدير التعليم المدمج بجامعة القاهرة يكرم المدير الفني للمنتخبات القومية في رفع الأثقال

في لفتة إنسانية، استقبل الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، الكابتن علاء الدين حسن كامل المدير الفني للمنتخبات القومية للعبة رفع الأثقال والطالب بمركز التعليم المدمج، وذلك لتكريمه لمشاركته البارزة وجهوده الكبيرة في أولمبياد باريس 2024.

وهنأ الدكتور عصام جميل، الكابتن علاء الدين حسن بمناسبة حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية، معبرًا عن فخره وسعادته بوجود شخصية رياضية متميزة مثل الكابتن علاء الدين حسن ضمن طلاب مركز التعليم المدمج.

ومنح الدكتور عصام جميل، درع مركز التعليم المدمج، للكابتن علاء الدين حسن تشجيعًا له وتقديرًا لجهوده في قيادة اللاعبة سارة سمير للفوز بالميدالية الفضية في رفع الأثقال بعد مجهود كبير في التدريبات لرفع اسم مصر عاليًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مركز التعليم المدمج يضم عددًا من الرياضيين المتميزين

جدير بالذكر أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يضم عددًا من الرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، الذين يدرسون في عدة برامج أكاديمية تهدف إلى تطوير مستوياتهم التعليمية إلى جانب مسيرتهم الرياضية، ويحرص المركز على توفير بيئة تعليمية مرنة، مما يساعد عدد من الرياضيين على الجمع بين الدراسة والعمل وتحقيق إنجازات رياضية على المستويات المحلية والدولية.