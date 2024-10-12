موعد مباراة كرواتيا واسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية

يستضيق منتخب كرواتيا اليوم السبت، نظيره منتخب اسكتلندا، على ملعب ماكسيمير ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الكرواتي مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط خلف بولندا صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل منتخب البرتغال الصدارة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وأخيرا اسكتلندا فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة كرواتيا واسكتلندا

من المقرر أن تقام مباراة كرواتيا واسكتلندا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واسكتلندا

وتذاع مباراة كرواتيا واسكتلندا عبر قناة «بي إن سبورت".