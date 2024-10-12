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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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ناقد رياضي: مباراة العودة لمصر أمام موريتانيا ستكون صعبة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الكابتن إيهاب المصري، الناقد الرياضي والمحلل الفني لقناة «إكسترا نيوز»، أن المنتخب المصري بتحقيق الفوز بالأمس على المنتخب الموريتاني يقترب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن يحتاج لنقطة واحدة من الـ3 مباريات المتبقية في التصفيات.

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كأس الأمم الأفريقية

وأوضح «المصري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن أداء منتخب مصر في مباراة الأمس أمام موريتانيا لم يكن بالجيد، إلا أن الأهم هو حصد الـ3 نقاط، مؤكدًا أن منتخب مصر لم يكن في أفضل حالاته الفنية بالأمس وبالأخص في الشوط الأول من المباراة.

وأشار إلى أن غياب المهاجم مصطفى محمد عن التشكيل في بداية المباراة كان له تأثير بشكل كبير جدًا على الشكل والفعالية الهجومية للمنتخب، في حين كان وجود محمود تريزيجية وعمرو مرموش في الناحية الهجوم كان جيد، إلا أنهما لم يظهروا بالشكل والأداء الأمثل لهم.

منتخب مصر

وشدد على أن سوء الأداء والفعالية الهجومية لمنتخب مصر كان بسبب أن المنتخب الموريتاني واحد من المنتخبات المنظمة تكتيكيا داخل أرضية الملعب، موضحًا أن مباراة العودة أمام موريتانيا ستكون صعبة؛ لأن المنتخب الموريتاني منظم بشكل كبير ومنتخب شرس بدنيًا وفي الالتحامات ولديه صراعات بدنية كبيرة، إلا أن خبرات المنتخب المصري تجعله قادر على تحقيق الانتصار أو نتيجة إيجابية.

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