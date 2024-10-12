إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو، ودراجة بخارية، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب مواطن بحروق خطيرة من الدرجات الثلاث، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز حريق بمنزله بقرية هوارة المقطع، بمحافظة الفيوم، وتم السيطرة علي الحريق و نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام, وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية هوارة المقطع، بجوار مبني الوحدة المحلية للقرية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية. المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادخا للمباني المجاورة وتبين إصابة مواطن، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



