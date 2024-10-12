ضعف المياه عن عدة مناطق بإسنا.. "شركة الأقصر" تكشف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن ضعف المياه بمناطق ( الحله - الحليله - زرنيخ ) اليوم السبت 12 أكتوبر منذ الساعة 6 صباحاً حتى عودة التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة، أنه سبب ضعف المياه يأتي بسبب إنقطاع الكهرباء عن تلك المناطق لأعمال الصيانة بشركة الكهرباء.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفتره والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

فى حالات الطوارى.

في سياق اخر؛ قامت إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة توعية بمدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة وشملت الحملة :-

١- ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى بين الطلاب بأهمية المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها فى استخدام المياه

٢- تكوين أسر مياه داخل الفصل عن طريق اختيار امين مياه كمسئول عن المياه .

٣- شرح قصة توعوية " قصة سلمى " للاطفال التوعية بكيفية الحفاظ على المياه.

٤- لصق بوسترات توعية عن المياه داخل المدرسة كملصقات توعوية ارشادية للطلبة لاتباع السلوكيات الصحيحة فى ترشيد استهلاك المياه داخل المدرسة .

تحت عنوان مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وجاء ذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى المشروع القومى للتنمية البشرية بعنوان (بداية جديدة لبناء الإنسان) وبدعم من محافظ الاقصر فى توعية النشيء وأجيال المستقبل.

وبتوجيهات اللواء اح.مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى دعم إستفادة المواطنين من جميع موارد الشركة ونشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتوصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن .