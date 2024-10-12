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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

كيف استخدمت إسرائيل التكنولوجيا العميقة في حربها على لبنان (شاهد)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

كشف الدكتور أشرف عطية، خبير أمن المعلومات التكنولوجية، عن كيفية استخدام التكنولوجيا في حروب الجيل السادس، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا في مختلف المجالات  جعل الدول تهتم باستخدامه في الحروب.

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استخدام التكنولوجيا المتقدمة

وأوضح أشرف عطية، خلال لقائه مع رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحروب كانت تُدار في السابق بأساليب تقليدية تعتمد على المواجهة المباشرة بين الجيوش في ساحات المعارك، إلا أن التطور التكنولوجي الحديث أصبح يتيح إمكانية خوض الحروب وإدارتها عن بُعد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن الجيوش المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في العمليات العسكرية، حيث تؤثر تلك الأدوات المتطورة في كافة تفاصيل الحرب وتساهم في ترجيح كفة أحد الأطراف.

قوات الاحتلال الإسرائيلية

واكمل أن الوقت الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة، وهي  مزيج من استخدام الفيزياء والكيمياء والذكاء الاصطناعي، لتوجيه ضربات نحو أهداف معينة. 

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