أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات اليوم السبت 12-10-2024 استقرارا في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليومية، بحسب آخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك والبنك المركزي المصري.

سعر العملات في البنوك اليوم

وننشر أسعار العملات اليوم السبت، في البنوك مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء مقابل 48.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 52.93 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: الشراء 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع