يستضيف منتخب المغرب تحت قيادة مدربه الوطني وليد الركراكي، نظيره منتخب إفريقيا الوسطي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى اليوم

تنقل مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، لتحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة تصدر المجموعة الثانية بعد أن حقق الفريق 6 نقاط من مباراتين، إثر الانتصار على كل من الجابون وليسوتو.

موقف منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى

يتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، مع كل من منتخبات ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.