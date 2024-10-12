أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. ومفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم.. كشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية عن أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2024 في مصر، قبل بدء التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة.

وأعلنت الشعبة سعر جرام الذهب في مختلف الأعيرة، ومن ضمنها عيار 21 الذي يدخل في صناعة أغلب المشغولات الذهبية داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبحسب التحديث الأخير الذي أوضحته شعبة الذهب، فإن أسعار الذهب اليوم سجلت الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام عيار 24 الآن إلى 4109 جنيهات للشراء، مقابل 4096 جنيها للبيع، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام عيار 21 الآن 3595 جنيهاً للشراء، مقابل 3585 جنيها للبيع، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام عيار 18 فوصل إلى 3081 جنيهاً للشراء، مقابل 3072 جنيها للبيع، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2397 جنيهاً للشراء، مقابل 2389 جنيها للبيع، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 28760 جنيهاً للشراء، مقابل 28750 جنيها للبيع، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام