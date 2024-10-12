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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

المركزي يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

‎في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة " بريكس" - تحت رئاسة روسيا - الذي عقد اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية المشاركة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي

كما التقى محافظ البنك المركزي المصري والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.

‎وضم الوفد المشارك في الاجتماعات رامي أبو النجا نائب المحافظ، الذي قام بالمشاركة في الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذا العام، والذي عقد يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، كما شارك في الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة.

‎ويعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي المصري في المسار الاقتصادي والمالي لمجموعة "بريكس" بعد انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك في العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة "بريكس" المقرر عقدها في "كازان" خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري. 

 

 

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