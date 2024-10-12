ميجان ماركل: أنا واحدة من أكثر ضحايا التنمر في العالم

فاجأت الممثلة المعتزلة والدوقة السابقة ميجان ماركل مجموعة من الأطفال والمراهقين الأسبوع الماضي عندما انضمت إليهم لقضاء فترة ما بعد الظهر في ممارسة الألعاب والحرف اليدوية.

زارت دوقة ساسكس ميجان ماركل، ذات الـ 43 عامًا، جمعية Girls Inc. في منطقة سانتا باربرا الكبرى في الثاني من أكتوبر للمساعدة في برنامج جديد للصحة الرقمية.

تتعاون منظمة Girls Inc، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تشجع الفتيات على أن يكن "قويات، وذكيات، وجريئات"، مع منظمة #HalfTheStory وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتحسين علاقة الجيل القادم بالتكنولوجيا لإطلاق البرنامج في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت لاريسا ماي، مؤسسة #HalfTheStory، في الحدث إلى جانب الدوقة وستيفاني جيه هال، الرئيسة التنفيذية لشركة Girls Inc. أثناء احتفالهما بالتعاون.

وقالت ماي لمجلة فانيتي فير : "لقد قمنا بنشاط تحدثنا فيه عن مجموعة من السيناريوهات، وتحدثت ميجان عن كونها واحدة من أكثر الأشخاص تعرضًا للتنمر في العالم" .

وأضافت ماي: "تحدثنا مع ستيفاني وميجان عن ما يعنيه حقًا أن يكبر المرء في هذا العصر الرقمي".

تم تصميم منهج وسائل التواصل الاجتماعي - الذي ساعدت الدوقة في تجربته خلال زيارتها في وقت سابق من هذا الشهر - مع مدخلات من المراهقين في المجلس الاستشاري لـ #HalfTheStory.

ويقال إن الهدف من ذلك هو تشجيع المراهقين على التواصل الاجتماعي بدون شاشات - ولكن أيضًا مساعدتهم على استخدام التكنولوجيا للإبداع والتواصل الإيجابي.

وتتلقى هذه الجهود الدعم المالي من مؤسسة Archewell التابعة لميغان والأمير هاري، ومؤسسة أوبرا وينفري الخيرية، ومؤسسة Pivotal Ventures التابعة لميليسا فرينش جيتس، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتحدثت ميجان بصراحة عن التنمر الإلكتروني "البغيض" الذي تعرضت له أثناء حملها بأرتشي وليليبت خلال مهرجان SXSW.

كانت دوقة ساسكس في تكساس لمناقشة "كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية" في حدث في المهرجان إلى جانب بروك شيلدز وكيتي كوريك .

وتحدثت ميجان عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أن معظم الكراهية التي واجهتها عبر الإنترنت حدثت أثناء حملها بطفليها الصغيرين.