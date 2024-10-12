فان دايك يتلقى الطرد الأول مع هولندا

شهدت مباراة المجر ضد هولندا، التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حدثًا نادرًا بالنسبة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد الطواحين.

تعرض فان دايك للطرد قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة بين هولندا والمجر، بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وفقًا لشبكة "بليتشر ريبورت"، يعد هذا الطرد الأول لفان دايك في مسيرته الدولية مع المنتخب الهولندي، وهو حدث غير متوقع بالنسبة لمدافع بخبرته.

ورغم النقص العددي، تمكن منتخب هولندا من معادلة النتيجة بعد أربع دقائق من طرد فان دايك، وذلك بعد أن كان متأخرًا بهدف منذ الدقيقة 32.

من جانبها، أفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن هولندا لم تسجل هدفًا بعد طرد أحد لاعبيها منذ 7 سبتمبر 2005، حينما فعلت ذلك أمام أندورا.

كما أظهرت التقارير أن فان دايك أصبح أكبر لاعب يحصل على بطاقة حمراء بقميص هولندا، حيث بلغ من العمر 33 عامًا و95 يومًا، وهو ما لم يحدث منذ طرد فيليب كوكو في نفس المباراة قبل 18 عامًا.