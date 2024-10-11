جوجل تختبر ميزة لعرض الوصفات الكاملة في نتائج البحث

إنها تجربة يعرفها الكثير منا جيدًا: فتح وصفة لمدون طعام فقط للتمرير عبر جبل من المحتوى الذي لا تهتم به للوصول إلى المكونات والطريقة بالفعل. تقوم Google بتجربة ميزة يمكن أن تلغي هذه الخطوة، على الرغم من أنها نتيجة لسياسات الشركة الخاصة.

لاحظت The Verge زرًا جديدًا على الصور المصغرة لوصفات مختارة يسمى Quick View. يعرض هذا الزر الوصفة الكاملة دون مغادرة صفحة نتائج البحث. في اختبارهم، كشف البحث عن "وصفة بسكويت رقائق الشوكولاتة" عن زر Quick View هذا لموقع Preppy Kitchen.

قالت ممثلة Google Brianna Duff لـ Engadget عن وصفات Quick View هذه: "نحن نجرب دائمًا طرقًا مختلفة لتوصيل مستخدمينا بمعلومات عالية الجودة ومفيدة. لقد عقدنا شراكة مع عدد محدود من المبدعين لبدء استكشاف تجارب وصفات جديدة على البحث مفيدة للمستخدمين وتزيد من قيمة النظام البيئي للويب. ليس لدينا أي شيء نعلنه الآن". في حين أن Google لديها اتفاقيات موقعة مع المدونين المشاركين، إلا أن الشركة رفضت الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول نطاق هذا الاختبار.

إنه أمر صعب للغاية أنشأته Google عندما يتعلق الأمر بالوصفات عبر الإنترنت. قد يجد الطهاة المنزليون ميزة Quick View هذه جذابة نظرًا لأن العديد من مدونات الطعام تملأ منشوراتها بالصور والقصص الشخصية قبل مشاركة الوصفة بالفعل. لكن قواعد Google الخاصة هي التي دفعت المدونين نحو هذا النهج في المقام الأول، حيث يتم فهرسة المنشورات الأطول عمومًا في نتائج البحث وبالتالي الحصول على المزيد من الزيارات. (ولا أقصد الإساءة إلى مدوني الطعام في العالم، لكن وصفة بسكويت رقائق الشوكولاتة الوحيدة التي تحتاجها هي الوصفة الموجودة على ظهر كيس رقائق الشوكولاتة.)

في حين أن ميزة الوصفة هذه مجرد تجربة مبكرة، فقد أطلقت Google أدوات أخرى تهدف إلى إبقاء المستخدمين على صفحات الويب والمنصات الخاصة بها. تعد نظرة عامة الذكاء الاصطناعي في البحث واحدة من أحدث الطرق (والسريالية أحيانًا) التي تغير بها الشركة قواعد المشاركة في محتوى الويب.