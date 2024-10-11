وزير التموين الأسبق يقترح إنتاج الخبز من الشعير (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق إن خلط الذرة مع القمح لإنتاج الخبز قال وزير التموين الأسبق إنه تم تنفيذ هذه التجربة وفشلت فشلا كبيرا لأن المطاحن غير مجهزة لخلط الذرة ومجهزة لخلط القمح فقط.

طحن الشعير

واقترح محمد أبو شادي خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، إمكانية طحن الشعير مع القمح لإنتاج الخبز أو طحن الشعير وحده وإنتاج الخبز.

وأشار وزير التموين الأسبق إلى أن دول أمريكا اللاتينية والبرازيل تشترط أن تحصل الزوجة على الدعم النقدي لأنها أكثر حرصا من الزوج.

وأكد وزير التموين الأسبق أنه من الشروط لتي يجب تطبيقها ألا تصرف البطاقات للمواطن في شراء السجائر أو الخمور.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.



وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.



وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".

