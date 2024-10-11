حقيقة خطوبة ابنة الفنانة جواهر| تعليق يحسم الجدل المتداول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السودانية الشهيرة جواهر، زعم البعض بأنها حفل خطوبة ابنتها وسط أجواء عائلية بسيطة تسودها الفرحة والبهجة حافظت فيها الأسرة على تقاليد الأفراح السودانية، والأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا

نشرت الفنانة جواهر مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الخطوبة على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إذ ظهرت وهي تحتضن العروس التي ارتدت فستان أبيض بسيط مع مكياج خفيف عكس ملامح وجهها الجميل، كما ظهرت بإطلالة أخرى وهي ترتدي الزي السوداني التقليدي، بينما خطفت جواهر الأنظار وهي ترتدي قميص باللون الوردي مع تسريحة الراستا الشهيرة التي طالما عرفت بها.

خطوبة ابنة جواهر

حقيقة خطوبة ابنة الفنانة جواهر

أثار حفل خطوبة ابنة الفنانة جواهر كما زعم البعض جدلًا كبيرًا خاصة أن النجمة السودانية لم تكشف من قبل عن صور أولادها، ولكن بعد البحث عن الحقيقة تبين أنها ليست ابنتها ولكن العروس هي ابنة أخيها.

وشاركت جواهر الجمهور مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الخطوبة وعلقت قائلة " ألف مبروك شوشو وحمادة"، وعند سؤال أحد المتابعين عن هوية العروس وإذا كانت ابنتها، أجابته بإنها ابنة أخيها لتنهي الجدل المتداول.

خطوبة ابنة جواهر

خطوبة ابنة جواهر

خطوبة ابنة جواهر

شائعة وفاة الفنانة جواهر تثير جدل المتابعين

أثارت الفنانة جواهر حالة من الجدل والصدمة العام الماضي، إذ انتشرت أنباء تفيد عن وفاتها بعد صراع من المرض والأمر الذي تسبب في حزن الجماهير، إلا أن زوجها سامي فهمي نفي الشائعات المتداولة مؤكدًا إنه عار من الصحة وتبين أنّ الراحلة حينها هي الفنانة الكويتية جواهر، التي رحلت بعد صراع مع المرض.

وقال إن زوجته المطربة جواهر، بصحة جيدة، ولم تُصاب بأي مكروه، وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، لافتًا إلى أنها تواصل التحضير لأعمال جديدة.

وبعد فترة كشفت جواهر سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة ويرجع ذلك إلى وفاة والدتها مما تسبب لها في حالة من الحزن، أضافت خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة "صدى البلد"، :" محمد ابني غاوي توزيع والفترة المقبلة قد يوزع لي أغنية، وخسيت 65 كجم بعد زيادة وزني كثيرا، والفترة المقبلة هناك ديو مع الكينج محمد منير بإنتاج خاص".