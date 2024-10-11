ارتفاع أسعار سيارات ميتسوبيشي بدايةً من اليوم

زيادات تصل إلى 50 ألف جنيه

أعلنت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر، عن القائمة السعرية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي المتوافرة في السوق المصرية خلال أكتوبر الجاري.

وشهدت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة التي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها، على زيادات سعرية جديدة على مختلف طرازات العلامة اليابانية بدايةً من اليوم.

وتراوحت قيمة الزيادة الجديدة على أسعار سيارات ميتسوبيشي بين 25 و50 ألف جنيه.

وأظهرت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة، طرح فئة جديدة من السيارة “أوتلاندر سبورت”.

وتضم قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي طرازات “أتراج، ميراج، إكليبس كروس، إكسباندر، أوتلاندر سبورت”.

وتعد السيارة ميتسوبيشي أتراج التي أصبح سعرها بعد الزيادة الجديدة 765 ألف جنيه، هي أرخص سيارات ميتسوبيشي في مصر.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة الكاملة لـ”أسعار سيارات ميتسوبيشي “الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة.

أسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

كانت شركة دايموند موتورز قد طرحت مؤخراً ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت والتي تقدم بمحرك رباعى الأسطوانات سعتة 1500 سي سي بقوة 103 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حرة من طراز “CVT”.

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بعدة وسائل أمان أبرزها" نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، معزز قوة الفرامل، نظام التحكم النشط في التوازن والتحكم في الجر، نظام التحكم النشط في الدوران، نظام التحكم في السرعة، نظام إشارة التوقف الطارئ، ونظام المساعدة في المنحدرات. أما عن فئة البريميوم لاين، فقد تأتي بمميزات إضافية بالإضافة إلى ما سبق، ومنها: 6 وسائد هوائية، حساسات لركن السيارة، نظام تحذير النقطة العمياء، بالإضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية".

وزودت ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت، بنظام تشغيل بدون مفتاح، ونظام تكييف هواء مزدوج نوع LCD، أما عن نظام الترفيه داخل السيارة، فتتوفر بنظام صوتي بستة سماعات مع شاشة عرض تعمل باللمس بنظام أبل كار بلاي/ أندرويد أوتو/ ويب لينك بحجم 8 إنش في فئة الهاي لاين، وشاشة بحجم 12.3 إنش في فئة البريميوم لاين، وشاشة ديجيتال LCD بحجم 8.5 إنش بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي في فئة البريميوم لاين.