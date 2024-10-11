خبير استراتيجي: قمة السيسي مع إريتريا والصومال تأكيد على قوة مصر بإفريقيا

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة الثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في العاصمة أسمرة، هو جيو استراتيجي في المقام الأول.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على الجانب الإثيوبي أن يدرك حجم وقوة مصر على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى تفكيك الصومال وتتعاون مع جهات تسعى إلى تفكيك العالم العربي، إضافة إلى إنكارها للحقوق التاريخية لمصر والسودان.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى الجانب الإثيوبي وعليه أن يدرك خطورة تحركاته، مشددا على أن مصر لن تترك حقوقها التاريخية ولن تتخلى عن الصومال والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

