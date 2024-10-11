كشف ملابسات وفاة طفل دهسًا في حادث بالمعادي

توصلت تحريات مباحث القاهرة، إلى ملابسات ضبط سائق سيارة ملاكي تسبب في دهس طفل، حال استقلاله سيارته بسرعة جنونية أمام كارفور المعادي، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وأضافت التحريات، أن المجني عليه يدعي «أنس شريف» يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يستقل دراجته يوم الحادث، وفي أثناء مروره أمام ميدان كارفور صدمته سيارة مسرعة، تسبب في دهسه على الفور، وتم نقله في حالة مستقرة إلى المستشفى، إلا أنه وبعد عدة ساعات تدهورت الحالة الصحية له، وتوفي بعد يومين متأثرًا بنزيف في المخ.

تلقت غرفة علمليات النجدة إخطارا من مستشفي المعادي بورود صغير مصاب بإصابات خطيرة «أنس شريف» 13 سنة، تعرض لحادث دهس بسبب السرعة الزائدة على يد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارته أمام مول كافور بمنطقة المعادي، مما أسفر عن إصابة الصغير وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية، ويتوفى متأثرًا بجراحه، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

بسبب وجود خصومة ثارية..مقتل عامل أثناء خروجه من المسجد بسوهاج

وفي واقعة اخري ، لفظ عامل انفاسه الاخيرة، بطلقات نارية عقب خروجها من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بمدينة دار السلام بسوهاج، بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج ،تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بمقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل ويقيم بمدينة دار السلام أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة دارالسلام .

على الفور انتفل فريق من المباحث الجنائية بسوهاج وضباط مركز شرطة دارالسلام إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل أثناء خروجها من المسجد لاداء صلاة الجمعة قام بعض الاشخاص باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين.

وكلفت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج ضباط مركز شرطة دارالسلام بتحديد مرتكبى الواقعة وضبطه الى وجه السرعة وأخطار الطب الشرعى بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.