برلماني: البيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا تاريخى لحماية الأمن القومي الأفريقي

أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بالبيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وما تضمنه من مواقف حاسمة وواضحة ومحددة تؤكد صلابة العلاقة بين الدول الثلاث، مؤكداً أن هذا البيان تاريخى لحماية الامن القومي الافريقى.

وأكد أهمية هذا البيان الذى أكد على مجموعة فى مقدمتها مكانة وقوة مصر في القارة الأفريقية والعلاقة القوية مع كافة الدول، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المنطقة في قدرات مصر بقيادة الرئيس السيسى على كافة المستويات.

وأشار " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إلى الأهمية الكبيرة التى أكد عليها البيان المصرى الصومالى الارتيرى فى التمسك بوحدة كل دولة ورفض أي تدخلات خارجية، موجهاً تحية للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والذي نجح بجدارة في استعادة الدور الريادي لمصر في المنطقة الأفريقية.

وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن ثقته التامة فى قدرة مصر على حماية الأمن القومى الأفريقي والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر ومختلف دول القارة السمراء مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسى لاريتريا كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح البلدين وللدول الأفريقية