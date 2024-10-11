القليوبية: افتتاح المسجد الغربي بالقناطر الخيرية بعد تجديده بالكامل

افتتح الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الغربى بقرية شلقان بالقناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل، حيث بلغت مساحته 600 متر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن الدكتور محمد نصار مدير عام المساجد بالوزارة، ألقي خطبة الجمعة، والتى تناولت موضوع "رَحِمَ اللٌهُ رَجُلاً سَمْحَـاً"، مبيناً منهج الإسلام فى المعاملات الإنسانية الراقية وبذل قيم السماحة والرفق واللين فى معاملات البيع والشراء وكافة المعاملات بين الناس مقتدين فى ذلك بأخلاق النبى الكريم ورسول الإنسانية "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك".

جامعة بنها تنظم قافلة رياضية بمركز شباب ببنها ضمن مبادرة "بداية"..

وفي سياق أخر - نظمت جامعة بنها قافلة رياضية بمركز شباب كفر مناقر ببنها، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية والدكتور هانى زكريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تنظيم ندوة عن مبادرة بداية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية.