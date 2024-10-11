ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية

تمكنت مباحث القليويية، من ضبط تاجر أسلحة نارية بقرية كفر منصور بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اخطارا من مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية يفيد ورود الى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عنصر اجرامى باتخاذ قرية كفر منصور إحدى قري المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى والإتجار في الأسلحة النارية مختلفة الانواع وحيازة ذخائر تستخدم علي الاسلحة المضبوطة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته 2 طبنجة 9مم وفرد روسي وفرد خرطوش وعدد من الذخائر تستخدم علي الاسلحة النارية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.