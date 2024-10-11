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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

رئيس عربية النواب: القمة بين مصر وإريتريا ناجحة وحققت أهدافها لصالح البلدين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للقمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس أفورقي، معلناً اتفاقه التام مع ما صدر من بيان عن هذه القمة التاريخية والناجحة حول العلاقات الثنائية المسائل الإقليمية والدولية الحيوية لتطوير العلاقات لخدمة تطلعات الشعبين.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لتأكيد البيان الصادر عن القمة المصرية الإريترية بالاتفاق بين البلدين علي التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركانز الأساسية التالية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين وهي الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعمل على خلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة.

وأشاد بنص البيان على الاتفاق علي تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار ، وتعميق وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تدشين لجنة تشاور سياسي على مستوى وزيري الخارجية تجتمع بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التي تحقق المصالح المشتركة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن القمة بين مصر واريتريا أكدت على أن هناك علاقات تاريخيّة واستراتيجية تربط بين القاهرة وأسمرة مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لهذه القمة لحفظ الأمن والاستقرار داخل منطقة القرن الإفريقي

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