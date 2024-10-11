بسبب خصومة ثارية.. مقتل عامل أثناء خروجه من المسجد بسوهاج

لفظ عامل انفاسه الاخيرة، بطلقات نارية عقب خروجها من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بمدينة دار السلام بسوهاج، بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بسبب وجود خصومة ثارية..مقتل عامل أثناء خروجه من المسجد بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج ،تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بمقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل ويقيم بمدينة دار السلام أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة دارالسلام .

على الفور انتفل فريق من المباحث الجنائية بسوهاج وضباط مركز شرطة دارالسلام إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل أثناء خروجها من المسجد لاداء صلاة الجمعة قام بعض الاشخاص باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين.

وكلفت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج ضباط مركز شرطة دارالسلام بتحديد مرتكبى الواقعة وضبطه الى وجه السرعة وأخطار الطب الشرعى بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

القبض على أكبر تاجر أسلحة نارية بطوخ

كما ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية القبض على اكبر تاجر أسلحة نارية بقرية كفر منصور بدائرة المركز،و بحوزته 4 قطع سلاح نارى وذخائر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات إلى العميد محمد فوزى رئيس مباحث مديرية الأمن في القليوبية تفيد قيام عاطل بادارة دولاب لتجارة السلاح بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

تم عرض المعلومات على اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاطل وله ومعلومات جنائية ويتخذ منطقة قرية كفر منصور إحدى قرى المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار في الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وحيازة ذخائر تستخدم على الأسلحة المضبوطة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ والنقيب أحمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ من مداهمة الوكر وضبط المتهم وبحوزته 2 طبنجة 9 مم وفرد روسي وفرد خرطوش وعدد من الذخائر تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحق