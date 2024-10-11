القبض على أكبر تاجر أسلحة نارية بطوخ

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية القبض على اكبر تاجر أسلحة نارية بقرية كفر منصور بدائرة المركز،و بحوزته 4 قطع سلاح نارى وذخائر وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى العميد محمد فوزى رئيس مباحث مديرية الأمن في القليوبية تفيد قيام عاطل بادارة دولاب لتجارة السلاح بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

تم عرض المعلومات على اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاطل وله ومعلومات جنائية ويتخذ منطقة قرية كفر منصور إحدى قرى المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار في الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وحيازة ذخائر تستخدم على الأسلحة المضبوطة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ والنقيب أحمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ من مداهمة الوكر وضبط المتهم وبحوزته 2 طبنجة 9 مم وفرد روسي وفرد خرطوش وعدد من الذخائر تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع شاب سقط من الطابق السادس بحي الظاهر في القاهرة

وفي واقعة اخري ، لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس من أحد عقارات حي الظاهر بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب سقط من الطابق السادس بدائرة قسم أول الظاهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.