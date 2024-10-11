مصرع شاب سقط من الطابق السادس بحي الظاهر في القاهرة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس من أحد عقارات حي الظاهر بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب سقط من الطابق السادس بدائرة قسم أول الظاهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

هابيل وقابيل ..مقتل شاب على يد شقيقه في مشاجرة بالإسماعيلية

وفي واقعة اخري ، أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في مشاجرة بالإسماعيلية ، بسبب الخلافات العائلية.

وكان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين مقيمين في منطقة أبو بلح بمركز أبو صوير الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعلية بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان.