أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في مشاجرة بالإسماعيلية ، بسبب الخلافات العائلية.

هابيل وقابيل ..مقتل شاب على يد شقيقه في مشاجرة بالإسماعيلية

وكان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين مقيمين في منطقة أبو بلح بمركز أبو صوير الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعلية بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

كما تعرض 7 أشخاص للأصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية فانوس، بدائرة مركز طامية، بمحافظة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية ،يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة قسم شرطة طامية، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.