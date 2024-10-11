محافظ الشرقية: الإستراتيجية الوطنية للسكان تعمل على تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

ثمن محافظ الشرقية، مجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني و وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها، لافتاً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت وحدة السكان بالديوان العام خلال شهر سبتمبر الماضي بتنظيم عدة أنشطة والتي تمثلت في الآتي:--

مبادرة رواد النيل والإستمرار في متابعتها بمراكز منيا القمح - مشتول السوق بلبيس- ديرب نجم- أولادصقر- أبوحماد - أبو كبير.

إفتتاح معرض ( أهلا مدارس) بكفر صقر .

ندوة دينية عن مكارم الأخلاق بمنيا القمح .

ندوة توعوية بعنوان ( حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم) بمكتبه مصر العامة بالزقازيق.

ندوة توعوية عن كيفية تكوين فكرة مشروع ناجح بمراكز الصالحية الجديدة - كفر صقر- فاقوس.

أنشطة رياضية تحت شعار( الصيف شبابنا في النادي ومركز الشباب ) بكفر صقر .

ندوة توعوية عن مناقشة قانون مجلس النواب ومواد الدستور بكفر صقر.

مبادرة (ثقافتنا في معرفتنا) ببلبيس .

ندوة ثقافية عن المغالاة في المهور بمركز منيا القمح .

المشاركة في برنامج (التثقيف المالي للأسرة المصرية) بأبو حماد .

ندوة بيطرية عن التلقيح الصناعي في التحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس بمركز منيا القمحر

ندوة توعوية عن كيفية اختيار الزوج والزوجه الصالحة وحق الإسلام في تيسير الزواج بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية وتنظيم الأسرة بكفر صقر.

ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة الأم والأسرة بمراكز منيا القمح - ابو حماد- الحسينية.

المسابقة الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف بكفر صقر .

مبادرة( شبابنا مستقبلنا) ببلبيس.

انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز كفرصقر - الحسينية - فاقوس.

ندوة دينية عن جزاء السير على منهج الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنيا القمح.

ندوة تثقيفية عن صحة المراهقين بمركز منيا القمح.

ندوة تثقيفية عن أمراض ( السعار- البروسيلا - جدري القرود) بالتنسيق مع رئاسة حي ثاني الزقازيق.

المبادرة الرئاسية (بداية جديده لبناء الإنسان) ببلبيس .

ندوة توعوية بعنوان (تغذية طلاب المدارس) بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

مبادرة (حروف من نور) بمركزي بلبيس و ديرب نجم.

ندوة توعوية عن أهمية التعليم والقيم الإنسانية بمنيا القمح .

ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر وأبو حماد.

ندوة توعوية عن تعريف الشباب بقطاعات المشروعات والتعرف على برامج ريادة الأعمال بمنيا القمح.

القافلة الطبية ضمن مبادرة بداية بفاقوس .

متابعة قسم السن المدرسي وأول يوم الدراسي بمركز فاقوس .

إعلان قبول دفعة جديدة من الفتيات لتدريبهم في جمعية رعاية الأسرة بكفر صقر .

ندوة توعوية عن الامراض الوبائية للإنسان والحيوان بمنيا القمح.

ندوة توعوية عن نشر الوعي الصحي والتخلص من ظاهرتي الزواج المبكر وختان الاناث بديرب نجم.

ندوة توعويةعن استخدام الأساليب التربوية في التنشئه الأسرية بديرب نجم .

ندوة دينية عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ببلبيس.

ندوة توعوية عن قش الأرز وأخطاره بمركز منيا القمح .

ندوة توعوية عن نشر الوعي الصحي لدى الطالبات بديرب بنجم.

ندوة دينية عن حسن المعاملة في الإسلام بين الزوج والزوجه ببلبيس.

ندوة تثقيفية عن التسرب من التعليم بمنيا القمح.

ندوة تثقيفية بعنوان (التنميه البشرية ودورها في تطور المجتمع) بمكتبه مصر العامة بفاقوس.

ندوة تثقيفية بعنوان قادرون باختلاف ببلبيس.

كما تم متابعة حملة ١٠٠ يوم صحة بمراكز فاقوس- منيا القمح - الحسينية كفر صقر - مشتول السوق ، و كذلك تنفيذ ٤ ندوات إرشادية بعنوان ( تحدث معه) و( حلها في تدويرها) بمكتبه مصر العامة بالزقازيق وفاقوس .

يذكر أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري ، تناولت (مبادرة "من أحياها " لإنشاء وحدات إذابة الجلطات الدماغية - أهمية مياه الشرب ومراحل تطويرها – بداية جديدة لبناء الإنسان – المبادرات الرئاسية ،مباردة بداية ومن أحياها – تحريم الغش والتلاعب بأقوات الناس).

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف مشيراً الى أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له.

وفى هذا الصدد قامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري وكانت على النحو التالي :-

قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان (مبادرة "من أحياها " لإنشاء وحدات إذابة الجلطات الدماغية") وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية .

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان :

"بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوحدة المحلية بالصنافين.

"أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها "بالوحدة المحلية بسنهوت.

بالإضافة إلى تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لفن الخيامية بالوحدة المحلية بالصنافين، وذلك بالتعاون مع وحدة السكان والمكتبة الثقافية بالوحدة المحلية بالصنافين و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مديرية الثقافة و مديرية الشباب والرياضة بالمركز.