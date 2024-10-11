وفاة أم بعد سقوط ابنها من أعلى أشجار النخيل بالإسماعيلية

توفيت سيدة بعد ابنها بـ 24 ساعة بقرية الضبعية التابعة لمركز الإسماعلية حزنا على ابنها الذي توفي بعد سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل متأثرا بإصابته.

وسادت حالة كبيرة من الحزن بقرية الضبعية فور تلقي نبأ وفاة أم خمسينية حزنا على وفاة ابنها في الثلاثين من العمر بعد سقوطه من أعلى أشجار النخيل خلال تقليمها بعد انتهاء موسم البلح.

وشارك أهالي القرية في تشييع جثمان الشاب المتوفي ويدعي محمد عبد الله سلامة في الثلاثين من العمر إلى مقابر القرية بعد وفاته متأثرا بإصابته بعد سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل وانهارت الأم خلال تشييع الجنازة حزنًا على نجلها الذي سقط أمام أعينها، مما أصابها بالإغماء قبل أن تفيق مرة أخرى على تشييع الجنازة وتنهار بالبكاء أمام قبر نجلها، ولم تمر ساعات ولحقت به، حيث فوجئ أبناء العائلة بدخولها في إغماء داخل المنزل بعد عودتهم من المقابر، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها فارقت الحياة.