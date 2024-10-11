أصيب 3 اشخاص بأصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة وادى فيران بالقرب من مدرسة الحصوة، وتم نقلهم لمستشفي ابو رديس العام لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بجنوب سيناء..

تلقي مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة وادى فيران بالقرب من مدرسة الحصوة، وتم نقلهم لمستشفي ابو رديس العام لتلقي العلاج.

وكانت بيانات المصابين كالاتي:-



1- عبدالله محمد عوده - 15سنة، جنوب سيناء - جرح قطعى بكف اليد اليسرى وجرح قطعى بالساق اليمنى.

2- سليمان محمد حمدان - 15سنة - جنوب سيناء - جرح قطعى بالوجه ٥ سم تقريبا.

3- عبدالله محمد حمدان - 14سنة - جنوب سيناء - اشتباه مابعدالارتجاج.

علي الفور تم نقل المصابين مستشفي ابو رديس العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، كما قامت إدارة مرور جنوب سيناء برفع آثار الحادث من الطريق الدولي السريع.