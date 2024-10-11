أصيب 5 اشخاص بأصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من كارتة رأس سدر اتجاه ابو زنيمة، وتم اسعاف المصابين ونقلهم الي مستشفي راس سدر المركزي .

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بجنوب سيناء..

تلقي مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من كارتة رأس سدر اتجاه ابو زنيمة، وتم اسعاف المصابين ونقلهم الي مستشفي راس سدر المركزي .

وكانت بيانات المصابين كالاتي:-



حسن رجب حسن - القاهرة - 65 سنة - جرح متهتك بالذراع الايمن وسحجات وكدمات.

محمد احمد خليل - القاهرة - 22 سنة - كدمه شديده بالصدر .

عبدالله رجب النبراوي - 54 سنة - القاهرة .

غريب محمود عبده - 41 سنة - القاهرة.

ابراهيم محمد ابراهيم - 51 سنة - القاهرة.



علي الفور تم نقل المصابين وحالة الوفاة الي مستشفي ابو رديس العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، كما قامت إدارة مرور جنوب سيناء برفع آثار الحادث من الطريق الدولي السريع.