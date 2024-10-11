شـاهد .. البوستر الرسمي لمسلسل وتر حساس قبل عرضه

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل وتر حساس، بطولة صبا مبارك، محمد علاء، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر شاشة On .

يعرض مسلسل وتر حساس ، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم، يوم 27 أكتوبر على شاشة ON .



مسلسل وتر حساس بطولة، صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

وتر حساس

مسلسل وتر حساس تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.

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مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

لحظة غضب

وقدمت صبا مبارك فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

من ناحية أخري، أعلنت إدارة ميدفست مصر تكريم النجمة صبا مبارك في الدورة السادسة من الملتقي.

وأقيمت فعالياته في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، وذلك احتفالا بمسيرتها الفنية.

من جانبها قالت صبا مبارك:"سعيدة بهذا التكريم من مهرجان ميدفست مصر، ولديّ سبب إضافي للسعادة، أن هذا التكريم من مهرجان يكرس نفسه للدمج بين عالم صناعة الأفلام والموضوعات الاجتماعية من منظور مختلف، وهي مبادرة نحتاجها في مجتمعاتنا العربية، وأسعى دوماً للاهتمام به في أعمالي".

وأضافت: نادين إيميل واحمد نبيل من فريق برمجة المهرجان أنه كعادة كل دورة بأن تحمل موضوعًا معينًا للأفلام المشاركة، وهذا العام "العلاقات" هي الموضوع الرئيسي للمسابقة، وأضافت "فموضوع العلاقات ثري بشكل كبير، حتى أنه يستعصي الحديث عن العلاقات الإنسانية على جميع أشكالها وتعاطي المرء معها والقدرة على الخوض فيها، لذلك السينما هي العالم الذي نستطيع أن نرى من خلاله تفاصيل هذه العلاقات وتشريحها على الشاشة".