الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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المنظمة المصرية الألمانية تشارك باحتفال ذكرى نصر أكتوبر بسفارة مصر ببرلين.. صور

المنظمة المصرية الألمانية
المنظمة المصرية الألمانية تشارك في احتفال ذكرى نصر اكتوبر

شاركت المنظمة المصرية الألمانية، برئاسة المهندس ماجد سعد،  في احتفال ذكرى نصر أكتوبر المجيد  الذي نظمته السفارة المصرية في برلين، بدعوة من العميد محمد أسامة الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في ألمانيا .

وشارك بالحضور المهندس ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، ومارك مجدي سويحة منسق العلاقات العامة للمنظمة .

حيث القى العميد محمد أسامة كلمة لترحيب بالحضور و سط مشاركة السفير خالد جلال وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية  و ممثلين للأزهر الشريف و الكنيسة المصرية و ممثلين دبلوماسيين لدول مختلفة وممثلين عسكريين  ولفيف من رموز الحكومة الألمانية.

وأعرب المهندس ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن سعادته للمشاركة في احتفال نصر اكتوبر هذا اليوم العظيم، يوم العزة والكرامه واسترداد أغلى جزء من أرض الوطن، مطالبًا الأجيال الجديدة بمعرفة تاريخهم المشرف والحفاظ على وطنهم.

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