الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ماذا فعلت ربة منزل بعد ضياع مصروف البيت| اعرف الحكاية

بوابة الوفد الإلكترونية

خوفا من زوجها، اختلقت ربة منزل في القاهرة، واقعة اختطاف حقيبة يدها وبها مبلغ مالي في منطقة النزهة حيث زعمت أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية قاما بخطف حقيبة يدها وتسبب ذلك في سقوطها أرضا وسحلها في الطريق العام.

تبين من التحريات أن إحدى السيدات زعمت عبر أحد المواقع أنها حال سيرها بمنطقة النزهة بالقاهرة قام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي «مصروف البيت» مما أدى إلى سحلها وإصابتها.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد صاحبة الادعاء، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة وبمناقشتها اعترفت بعدم صحة ما تم تداوله، وأنها اختلقت واقعة السرقة خشية من عقاب زوجها لإنفاقها مصروف البيت دون علمه.

كما قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) يفيد بأنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين) باعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها عقب استدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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