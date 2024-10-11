كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنًا قيام قائد سيارة «مينى باص» بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

الأمن ..ضبط سائق يقود سيارة «ميني باص» عكس الاتجاه بالقاهرة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السائق.

السيطرة علي حريق في محيط مطار القاهرة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي، وفقا لبيان ميناء القاهرة.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، إنه على الفور قامت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي المسؤول عن تأمين وحمايه المطار من الداخل والخارج، بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه، وتم إخماده في الحال، وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أية خسائر أو إصابات.