علاء ثابت يشارك في احتفال الملحق العسكري لمصر في ألمانيا بذكرى نصر أكتوبر .. صور

دعا العميد أركان حرب محمد أسامة الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في ألمانيا، علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا وحرمه وعددًا من أبناء الجالية والمسؤولين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والذي نظمته الملحقية العسكرية في برلين.

شارك بالحضور السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية، حيث ألقى العميد محمد أسامة كلمة لترحيب بالحضور وسط مشاركة سيادة السفير خالد جلال وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وممثلين للأزهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلين دبلوماسيين لدول مختلفة وممثلين عسكريين ولفيف من رموز الحكومة الألمانية .

وبدوره أعرب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا، عن سعادة للمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث العظيم، يوم العزة والكرامة لكافة العرب، لافتًا إلى أهمية تربية الأجيال القادمة وتعريفهم بتاريخ وطنهم لأنهم مستقبل مصر القادم.