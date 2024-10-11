طفلة تولد بورم في وزن جسمها بلويزيانا

في حالة نادرة، ولدت طفلة بورم كبير الحجم لدرجة أن وزنه يكاد يعادل وزنها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت كريستين تايلر من لويزيانا الأمريكية حامل في الأسبوع العشرين تقريبًا بطفلها الثاني في فبراير 2024 عندما لاحظ الأطباء نموًا غير طبيعي في الموجات فوق الصوتية الروتينية.

وشخص الأطباء حالة الطفلة التي لم تولد بعد على أنها ورم مسخي في عظم العجز والعصعص، وهو ورم يحدث مرة واحدة من بين كل 27 ألف حالة ويتشكل أثناء الحمل في عظم الذنب لدى الطفل.

وقالت السيدة تايلر، 23 عامًا: "كنت خائفة للغاية. بعد العديد من المواعيد مع الطبيب ورؤيتي للحالة على الموجات فوق الصوتية، كان الأمر مخيفًا".

وُلدت الطفلة أداليدا في 21 مايو في الأسبوع 34 من الحمل، بورم بحجم البطيخ يقرب من ثلثي وزن جسم المولودة الجديدة.

وصرح الدكتور أحمد نصر، أخصائي طب الأم والجنين وجراح الأجنة في جناح الأطفال للنساء في تكساس ، لمجلة بيبول إن الورم المسخي العجزي العصعصي "نادر جدًا" ويحدث لأسباب غير معروفة.

ورغم أن غالبية هذه الأورام ليست سرطانية، إلا أنها قد تشكل مخاطر كبيرة على الأطفال حديثي الولادة.

ويرجع ذلك إلى أن الأوعية الدموية تنمو لديهم مع نموهم، وأضاف الدكتور ناصر: "إن الورم يسرق الدم من الطفل، وهذا يعني أن قلب الطفل يحتاج إلى العمل بجهد شديد، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى فشل القلب.

وأضافت السيدة تايلر: "رأيت طفلتي لجزء من الثانية قبل نقل المولودة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وبعد يومين، تمكن الجراحون من إزالة الورم بالكامل. وتمكنت أداليدا أخيرًا من العودة إلى المنزل بعد أكثر من شهر بقليل، في 29 يونيو وهو الموعد المحدد لولادتها.

وقالت السيدة تايلر إن أداليدا لم تعاني من أي مضاعفات نتيجة محنتها ووصلت إلى جميع مراحل نموها.