روتين النوم المثالي للطفل الرضيع

يعد النوم المثالي أمراً أساسياً لصحة الطفل ونموه وتطوره، إذ لا يقتصر الأمر على إراحة الجسد فحسب، بل يسمح أيضاً لعقله بالتطور وتنمية المهارات وتخزين المعلومات بالشكل الصحيح، وتختلف فترات النوم بين طفلٍ وآخر، حيث يمكن أن ينام بعض الأطفال طوال اليوم دون الاستيقاظ، بينما يستيقظ بعضهم الآخر لأكثر من مرة، لذلك يجب عليكِ أن تتأكدي أنّ طفلكِ يحصل على نوم مثالي من خلال إنشاء روتين معين يساعده في الاسترخاء والهدوء والاستعداد لنومٍ عميق. في دليلنا الشامل هذا، سوف نتعمق في أساسيات وضع جدول نوم صحي لطفلك، مع التركيز على النصائح والأمور التي تجعل من الأمر أكثر سلاسة لكِ ولطفلكِ.

ما هي أهمية روتين النوم الصحي لطفلي؟

وبحسب موقع Mums and Dads يمنح روتين النوم الصحي طفلكِ شعوراً بالقدرة على الاستعداد للاستغراق في نوم عميق بشكل دوري كل ليلة، حيث سيعتاد الطفل على الممارسات التي تقومين بها قبل النوم وسيصبح مدركاً أنّ وقت النوم قد حان، ويضمن ذلك حصوله على الراحة والأمان إلى جانب القدرة على تطوير مهاراته الحسية والحركية ونموه بشكل صحيح وتحسين مزاجه وسلوكه وتعزيز قدراته المعرفية.

في أي عمر يمكن لطفلي اتباع روتين النوم؟

تصبح الساعة البيولوجية عند طفلكِ أكثر جاهزية بمجرد بلوغه شهرين، وخلال هذا الوقت يمكنكِ البدء في تنفيذ روتين بسيط استعداداً للنوم، مثل التقميط وإطفاء الأضواء وضبط درجة حرارة الغرفة وتشغيل أصوات تساعد على الاسترخاء. عندما يصبح عمر طفلكِ ما بين 3 إلى 6 أشهر، سيصبح الأمر أكثر سهولة سواء كان ذلك استعداداً للنوم ليلاً أو للحصول على قيلولة أثناء النهار، حيث ستفهمين أنماط نومه بشكل أكبر وستصبحين قادرة على إنشاء روتين والقيام بممارسات معينة أثناء شعوره بالنعاس لمساعدته على الحصول على نوم عميق، كما أنّ ذلك سيساعده في تعلم أهمية الحصول على نوم كافي والاستعداد للبدء بالنوم بمفرده في الأشهر القادمة.

خطوات لمساعدة طفلي على النوم بشكل صحي ومثالي؟

من المهم معرفة أنّ كل طفل فريد من نوعه بطريقته الخاصة وتصرفاته وكل الأمور الأخرى، بما في ذلك تفضيلاته في النوم، وعلى الرغم من عدم وجود نهج أو روتين معين لوضع جدول نوم مناسب لطفلك، إلا أنّ النصائح التالية ستساعدكِ بالتأكيد على تجهيز طفلكِ للنوم كل ليلة:

اختاري مستلزمات نوم مناسبة لطفلك إنّ شراء مستلزمات نوم فاخرة وذات جودة عالية سيضمن حصول طفلكِ على نوم مريح وآمن وصحي، ويقدم لكِ ماماز اند باباز مجموعة استثنائية من من البطانيات وأكياس النوم وأغطية القماط ومراتب السرير المريحة والكثير من المنتجات المميزة التي تضمن بيئة مريحة لطفلك لمساعدته على النوم بعمق.

اضبطي درجة حرارة الغرفة من المهم أن تحافظي على درجة حرارة الغرفة المناسبة لتتجنبي انزعاج طفلكِ أثناء النوم واستيقاظ.

يمكنكِ استخدام بطانيات خفيفة أو أكياس نوم دافئة أو استخدام المزيد من الملابس الدافئة في أيام البرد القارس، كما ويمكنكِ تخفيف الملابس في الأيام الحارة.

ساعدي طفلكِ على الاسترخاء قبل النوم لمساعدة طفلكِ على الاستعداد للنوم والاسترخاء بأفضل شكل ممكن، قومي ببعض الأنشطة مثل التدليك بلطف بالزيت أو الاستحمام بالماء الدافئ أو حتى قراءة قصة أو القيام بأي شيء هادئ بعيداً عن الأنشطة الحركية، ومع القيام بذلك لفترة من الزمن سيعتاد طفلكِ على النوم بعد هذه الأنشطة وسيصبح قادراً على إدراك أنّ وقت النوم قد حان.

اعرفي الوقت الصحيح لوضع طفلكِ في السرير للنوم يقوم معظم الأطفال ببعض الأمور الواضحة عند شعورهم بالنعاس، مثل: فرك العينين أو التثاؤب، وهنا سيكون الوقت مناسباً لكي يخلدوا للنوم، لذلك قومي بترتيب جدولكِ وأعدّي روتين النوم في الوقت الذي يشعر فيه طفلكِ بالنعاس عادةً.

دعي طفلكِ في السرير حتى وإن أصدر صوتاً بعد النوم يصبح الطفل قادراً على تهدئة نفسه بعد عمر 3 أشهر، لذلك إن لاحظتي أي حركة أو ضجيج من طفلكِ بعد نومه فحاولي ألا تلتقطيه على الفور، لأنّه على الأرجح سيعود إلى النوم بعد برهة، لكنكِ يجب أن تكوني مستعدة في حال كان منزعجاً أو يحتاجكِ بجانبه. امنحي طفلكِ بضع دقائق وألقي نظرة عليه لمعرفة إن كان سيعود إلى النوم أم لا.