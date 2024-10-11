ثقافة سوهاج تنظم إحتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد بملجأ للأيتام

نظم فرع ثقافة سوهاج قسم المواهب بالإدارة الثقافية إحتفالية بملجأ الأيتام “كريمي النسب” بمؤسسة البنين بالكوثر إحتفالية بمناسبة مرور 51 عام على ذكرى إنتصارات أكتوبر عام ٧٣ عام العزة والنصر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة سوهاج، برئاسة أحمد فتحي المشرف الإداري على الفرع .

وقدم الإحتفالية أحمد جابر أبو زيد عضو العلاقات العامة بالفرع حيث بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني ثم كلمة تعريفية للأطفال عن سبب الإحتفال بهذه الذكرى العظيمة التي نفخر بها جميعاً كمصريين

وتوجه بالتحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقادة وجنود الجيش المصري البواسل على ما قدموه وما سيقدموه من أجل بلدنا الحبيبة.

وأتبعه كلمة علاء الورداني مدير الملجأ حيث وجه الشكر لفرع ثقافة سوهاج على إهتمامه وحرصه الدائم على مشاركة هؤلاء الأطفال ودمجهم في جميع الفعاليات والمناسبات القومية وذلك تحقيقا للعدالة الثقافية حيث أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

وأعقب الكلمات ندوة تثقيفية بعنوان (يوم النصر للجيش الصائم) لفضيلة الشيخ حسن شيخون من مديرية أوقاف سوهاج الذي قال اننا نحتفل اليوم بيوم من أعظم إنتصارات المصريين ألا وهو (حرب العاشر من رمضان) الذي بث الله سبحانه وتعالى روح الحماسة في قلوب الجنود المصريين الصائمين في حرب أكتوبر وزرع بداخلهم روح القتال وعلى الرغم من صيامهم في مناخ شديد الحرارة إلا أن الله أعطاهم الدفعة المعنوية مما جعل لديهم القدرة على القتال والإرادة لتحقيق أهدافهم وإسترداد أرضنا

فبالصبر والمثابرة والعمل على إعداد الذات والنفس وبنداء( الله أكبر ولا إله إلا الله) تم تحطيم أكبر خط عرفه التاريخ والعالم أجمع، وتم تنفيذ جلسة مع الأطفال للتعريف بمكارم الأخلاق وحسن التعامل مع بعضنا البعض ثم بدأت الفقرات الفنية في الإنشاد الديني والأغاني الحماسية الوطنية والشعر والعزف بالدف .

شارك في الإحتفالية من المواهب: إسلام محسن/ فيروز شعراوي /محمود عايد/ مي البدري/ عبد الله خميس /فاطمة محمد /عبد الله سلطان /منار البدري/ احمد علاء/ خلود طه /عبد الله النوبي/ أية خالد/ يوسف إسلام ثم تم عرض مسرح عرائسي لقصة ليلى ذات الرداء الاحمر والذئب وقصة (يوم الأحد أجازة علشان عندنا حرب) .

وأختتمت الإحتفالية بورشة رسم وتلوين لعلم مصر نفذتها مع الاطفال فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم المواهب وكذلك فقرة لإكتشاف المواهب من الأطفال نزلاء الملجأ وفقرة رياضية للعب مع الأطفال الأيتام للترويح عنهم .