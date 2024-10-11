شباب ورياضة سوهاج تحتفل باليوم العربي للمسنين

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الاداره المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ووزارة التضامن الإجتماعي بحضور الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة فاعليات الإحتفال باليوم العربي للمسنين .

تأتي الإحتفالية ضمن أولويات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكبار السن وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري واستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين الحالة الصحية والبدنية.

وجرى خلال الإحتفالية تنفيذ مباراة في خماسي كرة القدم بين قدامى اللاعبين وبطولة في الدومينو والشطرنج ومسابقات في اللياقة البدنية وعرض لياقة بدنية للرواد .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بممارسة الرياضة لكافة الأعمار.

وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة لقاء وندوة توعوية عن مخاطر وتعاطي المخدرات بمركز شباب البطاخ التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج بحضور ٦٥ مشارك .

تهدف الندوة إلى التوعية بأثار المواد المخدرة والإجراءات المتبعة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الادمان ( ١٦٠٢٣) كما تم عمل ورشة تلوين للاطفال وتنفيذ جولة ميدانية للتوعية بأضرار التدخين وذلك من خلال مدربي صندوق مكافحة وتعاطي المخدرات وهم :- باسم هلال ومحمد كساب ومحمدعبد الرؤف ودعاء يوسف.

جرت فعاليات الندوة التوعوية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ الإقليم والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بمتابعة يسري كفافي وكيل المديريه للشباب .