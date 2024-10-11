جامعة سوهاج تمنح درجة الدكتوراة لخمسة وافدين في التدريب الرياضي وعلوم الحركة

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بخمسة باحثين وافدين من المملكة العربية السعودية ومن المملكة الأردنيه الهاشمية، والذين تم منحهم درجة الدكتوراه، في تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة، بكلية علوم الرياضة بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، الدكتور احمد عبد الله عميد الكلية السابق، الدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد كمال وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم للجامعة.

ورحب النعماني خلال لقاءه بالباحثين قائلاً "ستكونوا خير سفراء لجامعة سوهاج في الخارج، و جسرًا للتواصل الثقافي لها في بلادكم الشقيق بعد عودتكم"، مؤكداً علي حرص الجامعة على الإهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم و كافة التيسيرات بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، الي جانب ما تتمتع به الجامعة من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين البلاد الشقيقة، و في ظل إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز، أن الكليه حرصت علي تقديم الدعم الفنى والإدارى، اللازم للتيسير على الطلاب والباحثين الملتحقين بها وتوفير كافة البيانات والمعلومات إلكترونياً والتى أسهمت فى دعم تلك المناقشات، فهي لا تدخر جهداً فى مساعدة الباحثين، ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى، من التقدم العلمى والبحثى، مضيفاً انه تم عقد المناقشات العلمية علي مدار يومين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وذكر الدكتور محمد كمال خليل ان لجنة الإشراف والحكم والمناقشة ضمت نخبة من أساتذة التدريب الرياضي وعلوم الحركه والرياضة بجامعات سوهاج وأسيوط والمنيا والزقازيق، حيث تم منح درجه الدكتوراه لكلاً من الباحث تركي محمد علي مدخلي، اسماعيل ابو بكر موسي وتره، وائل عمر علي بن صادق البكري، سليمان محمد احمد الغدران، خالد عبد العزيز محمد علي القرشي.

وأعرب الباحثين خلال لقائهم مع رئيس الجامعة عن سعادتهم بالتواجد في جامعه سوهاج العريقه، موجهين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على حسن الإستقبال والضيافة، و توفير كافة سبل الراحة لهم، مثمنين مجهودات الكلية والجامعة في تسهيل كافة إجراءات الدراسة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة.